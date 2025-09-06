Linhas de frente em execuções de rivais morrem em confronto com o Bope

Conflito entre criminosos e policiais ocorreu no bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um tiroteio entre equipes da Rotam/Bope e um grupo suspeito de envolvimento em execuções em Macapá terminou com quatro mortos na noite desta sexta-feira (5), no bairro Novo Horizonte, zona norte da capital.

Segundo informações das inteligências da PM, Sejusp e GTA, os criminosos atuavam com extrema violência e integravam a linha de frente em ataques contra facções rivais. Eles são apontados como autores dos dois homicídios mais recentes, registrados nos bairros Ipê e Jardim Felicidade I, em que as vítimas foram executadas com tiros no rosto e no peito.

“O nível de sadismo com que eles praticam esses homicídios realmente chama atenção: algumas pessoas, eles mataram com facas, cortando o pescoço, degolando, por exemplo, na Ponte do Sarita, outros, eles mataram com tiro na face, então o nível de sadismo salta aos olhos”, comentou o subcomandante do Bope, major Wilkisson.

Segundo ele, as equipes localizaram o grupo em uma quitinete na Avenida Hermes Monteiro da Silva, esquina com a Rua Nair da Silva. Lá, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram, reforçou o major.

“Eles andam fortemente amados, porque eles são de uma parte de uma facção criminosa que tem a missão de executar pessoas. Então eles sempre andam armados, as armas são de grosso calibre e sempre estão preparados para fazer uso delas. Então, hoje eles se depararam com 2 equipes de Rotam, quando receberam a voz de parada, não obedeceram e escolheram esse final”.

Após o confronto, o Samu foi acionado e confirmou os óbitos de:

1 – Ricardo da Luz Nunes, o “Gordinho”, 27 anos

2 – D.G.S, idade não informada

3 – João Vitor de Brito Sacramento, 18 anos

4 – C.E.S., 17 anos

De acordo com a polícia, Gordinho era conhecido pelo tráfico de drogas e suspeito de ter degolado um rival na Ponte da Sarita anos atrás. Recentemente, ele também foi filmado durante uma briga nas proximidades da Praça Jaci Barata, no Centro de Macapá, em que aparece esfaqueando um homem já caído, após ser espancado por rivais.

Os corpos foram removidos pela Polícia Científica. As armas apreendidas – quatro pistolas e uma espingarda –, além de três rádios comunicadores, foram apresentadas na delegacia.