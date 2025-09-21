Livre do câncer, ícone do jornalismo esportivo conta que ignorou sintomas e usou ‘garrafadas’

Prestes a completar 69 anos, um dos mais experientes jornalistas esportivos do Amapá apresenta avanços após tratamento com quimioterapia e radioterapia e compartilhou sua experiência

Em 2023, ao perceber a presença de sangue das fezes, o veterano das coberturas esportivas, especialmente do futebol, Anníbal Sérgio decidiu usar a sabedoria popular. Acreditando se tratar de hemorroida, procurou o mais famoso remédio natural do bairro do Laguinho: a ‘garrafada’ de ervas e raízes da floresta. A situação se agravou. Levado para exames pela filha inseparável, a biomédica Byatriz Costa, de 26 anos, o jornalista descobriu que estava com câncer colo retal. A doença no intestino estava avançada quando os dois foram para Rondônia em busca das sessões de radioterapia. O tratamento encerrou este ano com 12 sessões de quimioterapia na rede pública do Amapá. Sempre bem humorado e perto de completar 69 anos, Anníbal revelou que decidiu retornar para Macapá quando um médico de Porto Velho informou que faria uma cirurgia radical: “ele disse que ia fechar meu C.U.”, recorda brincalhão, referindo-se à implantação de uma bolsa de colostomia. No fim de agosto, depois de conceder esta entrevista, exames confirmaram que Anníbal está livre do câncer.

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior