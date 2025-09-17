Macapá vive noite de caos após empresa recolher quase toda frota

Nova Macapá, sem aviso, recolheu quase todos os veículos; prefeitura e empresa estariam discutindo subsídios e contrapartidas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Os moradores de Macapá ficaram sem transporte coletivo no início da noite desta terça-feira (17), após a empresa Nova Macapá, responsável por cerca de 80% das linhas da capital, recolher quase toda a frota de ônibus sem aviso prévio à população.

Segundo informações apuradas pelo Portal SN, a medida teria sido tomada após o descumprimento de contrapartidas da prefeitura, entre elas o pagamento do subsídio financeiro que cobre parte da tarifa, os custos com viagens extras durante a Expofeira e a ajuda com combustível. A reportagem tenta contato com a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac), órgão responsável pela fiscalização do sistema, mas ainda não obteve resposta.

O presidente da Comissão de Transportes da Câmara, vereador Josélyo (PP) esteve na garagem da empresa e encontrou o pátio lotado de veículos. No local, ninguém da diretoria foi localizado para dar explicações. Um agente de portaria informou que representantes da Nova Macapá estariam reunidos com gestores da prefeitura no prédio do executivo municipal para tratar de “repasses”.

Enquanto isso, o reflexo da paralisação foi sentido nas ruas da cidade. Paradas de ônibus ficaram superlotadas, principalmente no centro, com passageiros tentando voltar para casa. Apenas veículos da Expresso Marco Zero, que detém menos de 20% das linhas, continuavam circulando, além de poucos da Nova Macapá que ainda não haviam completado a viagem e voltado para a garagem.

No abrigo em frente ao Palácio Laurindo Banha, sede da prefeitura, usuários relataram esperar há mais de duas horas por condução.