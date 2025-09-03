Mãe agradece por ‘milagre dos gêmeos’ em parto difícil na noite gospel da Expofeira

Acompanhada dos gêmeos que considera um milagre, Lucila compartilha fé e gratidão durante shows gospel da 54ª Expofeira do Amapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

No meio da multidão que tomou a arena principal de shows da 54ª Expofeira do Amapá na noite gospel desta terça-feira (2), uma família da comunidade de Anauerapucu, área rural de Santana, celebrou com fé e gratidão um “milagre” ocorrido anos atrás.

Acompanhada dos filhos gêmeos, Pedro e Felipe, de 9 anos, a dona de casa Lucila de Jesus, deixou a emoção transbordar durante os shows de Maria Marçal e Cassiane.

A gestação de Lucila trouxe uma surpresa: ela acreditava estar esperando apenas uma criança, mas descobriu que teria dois filhos. O parto, que apresentou muitas dificuldades, especialmente com o segundo gêmeo, foi um desafio que ela enfrentou com fé e perseverança.

“Tive muita dificuldade no parto, mas agradeço a Deus por tudo que Ele fez, da minha vida, da vida deles, da nossa família”, contou, emocionada.

Para ela, a presença dos filhos é um lembrete constante da intervenção divina em sua trajetória.

“Eles são milagres de Deus na minha vida, verdadeiramente”, completou, com brilho nos olhos.

A fé dela se manifesta não apenas na igreja, mas também em momentos como os shows gospel da Expofeira.

“Eu agradeço servindo e louvando ao Senhor. Isso é uma grande verdade, servindo ao Senhor”, disse.

A história de Lucila e seus filhos ressoa como um testemunho de fé e esperança: uma lembrança de que surpresas podem se transformar em bênçãos, dificuldades podem ser superadas, e a gratidão pode ecoar em cada ato de louvor, contagiando todos ao redor.