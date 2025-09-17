Mais 90 condenados, entre homicidas e feminicidas, são presos no Amapá e outros estados

A ação integra uma mobilização nacional que busca retirar de circulação criminosos já sentenciados pela Justiça, mas que permaneciam em liberdade.

Por OLHO DE BOTO

Mais de 90 condenados por crimes hediondos, como homicídio, latrocínio, feminicídio e estupro de vulnerável, foram presos no Amapá e em outros estados durante a Operação Harpia IV. A ação integra uma mobilização nacional que busca retirar de circulação criminosos já sentenciados pela Justiça, mas que permaneciam em liberdade.

No Amapá, a ofensiva contou com a participação de equipes da Polícia Civil de Macapá e Santana, além do apoio da Polícia Federal. Ao todo, 104 mandados de prisão foram expedidos para esta fase, que começou com diligências logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (17), em diversos bairros da capital e do município vizinho.

A Operação Harpia foi estruturada em três fases: levantamento dos mandados de prisão, iniciado em 4 de agosto; diligências de campo, a partir de 5 de setembro; e, por fim, a deflagração nesta semana. Segundo a coordenação, a iniciativa segue determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Senasp, para cumprimento periódico de ordens judiciais em todo o Brasil.

O delegado Dante Ferreira, coordenador do Ciosp Macapaba, destacou que o número de capturas ainda está em atualização:

“Até agora, a gente não tem um quantitativo fechado de presos, porque a operação começou agora pela manhã. O que a gente tem são 104 mandados que vão ser cumpridos entre as delegacias de Macapá e Santana, e também por uma equipe da Polícia Federal que sempre dá apoio para a gente”, explicou.

Após a prisão, os condenados passam por audiência de custódia, onde o juiz decide se mantém a detenção. Segundo o delegado, na maioria dos casos de prisão condenatória, os sentenciados são encaminhados ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Esta é a quarta edição da operação. Na primeira, em agosto de 2024, 87 pessoas foram presas. Na segunda, em novembro do mesmo ano, foram 144. Já a terceira, em maio de 2025, resultou em 171 capturas.