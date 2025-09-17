Mais 90 condenados, entre homicidas e feminicidas, são presos no Amapá e outros estados

Por OLHO DE BOTO
Mais de 90 condenados por crimes hediondos, como homicídio, latrocínio, feminicídio e estupro de vulnerável, foram presos no Amapá e em outros estados durante a Operação Harpia IV. A ação integra uma mobilização nacional que busca retirar de circulação criminosos já sentenciados pela Justiça, mas que permaneciam em liberdade.
No Amapá, a ofensiva contou com a participação de equipes da Polícia Civil de Macapá e Santana, além do apoio da Polícia Federal. Ao todo, 104 mandados de prisão foram expedidos para esta fase, que começou com diligências logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (17), em diversos bairros da capital e do município vizinho.
A Operação Harpia foi estruturada em três fases: levantamento dos mandados de prisão, iniciado em 4 de agosto; diligências de campo, a partir de 5 de setembro; e, por fim, a deflagração nesta semana. Segundo a coordenação, a iniciativa segue determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Senasp, para cumprimento periódico de ordens judiciais em todo o Brasil.
O delegado Dante Ferreira, coordenador do Ciosp Macapaba, destacou que o número de capturas ainda está em atualização:
“Até agora, a gente não tem um quantitativo fechado de presos, porque a operação começou agora pela manhã. O que a gente tem são 104 mandados que vão ser cumpridos entre as delegacias de Macapá e Santana, e também por uma equipe da Polícia Federal que sempre dá apoio para a gente”, explicou.
Após a prisão, os condenados passam por audiência de custódia, onde o juiz decide se mantém a detenção. Segundo o delegado, na maioria dos casos de prisão condenatória, os sentenciados são encaminhados ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).
Esta é a quarta edição da operação. Na primeira, em agosto de 2024, 87 pessoas foram presas. Na segunda, em novembro do mesmo ano, foram 144. Já a terceira, em maio de 2025, resultou em 171 capturas.