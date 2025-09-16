Mariah Carey faz show histórico em palco flutuante na frente de Belém

Diva pop se apresenta no Rio Guamá, em estrutura inspirada na vitória-régia como parte da agenda cultural pré-COP30

Por PEDRO PESSOA, de Belém

Nesta quarta-feira (17), Belém será palco de um espetáculo inédito: Mariah Carey, uma das maiores estrelas da música pop mundial, vai cantar sobre uma vitória-régia cenográfica construída sobre as águas do Rio Guamá.

A apresentação integra o Amazônia Live – Hoje e Sempre, evento que une música e consciência ambiental em um cenário onde a floresta é protagonista. Ao lado da diva americana, artistas paraenses como Joelma, Gaby Amarantos, Dona Onete e Zaynara também participam do show, que será transmitido pela TV e plataformas digitais, mas não contará com público presencial.

A cenografia flutuante, erguida desde o fim de agosto com o trabalho de 250 profissionais por dia, possui pétalas móveis que permitem ângulos variados de filmagem. Barcos ancorados atrás da estrutura servirão de camarins, enquanto a iluminação e sonorização prometem transformar o pôr do sol amazônico em parte do espetáculo.

O festival é considerado um “aquecimento cultural” para a COP30, conferência climática da ONU que ocorrerá em Belém em 2025, e busca destacar a cultura amazônica ao mesmo tempo em que reforça a importância da preservação da floresta.

📺 O show começa às 18h15, com transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay. Os melhores momentos irão ao ar na TV Globo, logo após o programa Estrela da Casa.