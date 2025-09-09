MDB proíbe vereadores de votar a favor de convocação de secretários

Decisão interna lida em plenário pela vereadora Luany Favacho (foto) orienta bancada a rejeitar requerimentos de CPI e convocações de auxiliares do prefeito

Por SELES NAFES

O diretório do MDB de Macapá proibiu seus vereadores de votar a favor da convocação de secretários da prefeitura para prestarem esclarecimentos na Câmara. A decisão interna foi lida em plenário, nesta terça-feira (9), pela líder da legenda no parlamento, vereadora Luany Favacho.

“Todos os vereadores do MDB deverão votar contrariamente a qualquer proposta de convocação”, informou.

Na leitura do ofício, a parlamentar citou requerimentos que precisam receber votos contrários, como o do vereador Banha Lobato (União), que pediu a presença da presidente da MacapaPrev, Janaína da Silva Ramos. Outro requerimento, apresentado por um terço dos parlamentares, solicita a instalação de uma CPI para investigar o suposto uso de contribuições previdenciárias dos servidores em outras despesas da prefeitura.

Os vereadores do MDB também estão impedidos de apoiar o requerimento do presidente Pedro DaLua, que convoca o secretário de Articulação Institucional, Diego Santos; o requerimento de Joselyo (PP), que pede a presença do presidente da CTMac, João Mendonça; além de outro de Pedro DaLua, convocando o secretário Furlan Neto.

Dos 23 vereadores de Macapá, 3 são do MDB: Luany Favacho, Bruno Igreja e Patrick Monte — este último tem votado com a oposição. A decisão do partido pode abrir caminho para um processo de infidelidade partidária semelhante ao que já responde a vereadora Luana Serrão (União).