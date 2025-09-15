Migração do petróleo cria 7 ‘bairros’ novos em Oiapoque e sobrecarrega serviços

Em dois anos, surgiram favelas que devastaram áreas de mata e ampliaram a crise social do município fronteiriço

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A expectativa da exploração do petróleo gerou investimentos privados, especulação imobiliária e a certeza de que o futuro guarda bons momentos de prosperidade para Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, na fronteira com a Guiana Francesa. Na prática, no entanto, o cenário é outro.

Muito antes do primeiro barril de óleo ser extraído na costa do Amapá, o município enfrenta uma onda de migração nunca vista na região. Pelo menos sete bairros novos, alguns com características de favelas, surgiram nos últimos dois anos, devastando a mata nativa e multiplicando a quantidade de problemas sociais que já eram muitos.

Oiapoque é cercada de unidades de conservação e terras indígenas. Essa configuração limitou a possibilidade de crescimento ordenado da cidade, que possui menos de 3% de terras disponíveis. Se o território para investimentos já era escasso, ele ficou ainda menor com o surgimento das sete novas comunidades de Areia Branca, Independência, Belo Monte, Nova Conquista, Matinha, Nova Vila Vitória e Aeroporto.

Já são centenas barracos com lonas, pequenas casas de tijolos, ruas abertas e ligações clandestinas de energia sobre o que antes era cerrado e árvores. Fotos e vídeos aéreos revelam a velocidade e a dimensão do desmatamento. Só a área onde fica a Nova Vila Vitória é do tamanho de 320 campos de futebol. O bairro deveria ser desocupado nesta segunda-feira (15) pela Polícia Militar e equipes da prefeitura, mas o Tribunal de Justiça suspendeu a reintegração de posse concedida ao município.

Serviços e custo de vida

O crescimento da população de Oiapoque também sobrecarregou os serviços públicos. As oito escolas municipais (que nem possuem prédios próprios) recebem recursos do Fundeb para 4 mil alunos, mas a Secretaria de Educação já contabilizou cerca de 6 mil em 2025. Os salários da maior parte dos professores estão atrasados.

As ocorrências policiais também dispararam graças à disputa de facções pelo tráfico de drogas, assim como o atendimento na rede de saúde. A pressão sobre a lixeira pública é a pior da história de Oiapoque. Localizado a apenas 2 km do centro da cidade, o lixão atrai urubus, ratos e continua gerando um forte odor que atormenta a vida de moradores vizinhos.

O custo de vida ficou absurdo. Os alimentos e combustíveis estão 30% mais caros. O aluguel de uma quitinete simples chega fácil aos R$ 1.500.

Oiapoque não vive seu melhor momento. O município tem a maior parte das ruas sem asfalto e um prefeito pendurado no cargo por uma decisão judicial. A única certeza é de que, antes de melhorar, ainda vai piorar muito.