Migrantes eram extorquidos e ameaçados ao chegar em Oiapoque, diz PF

Operação Piratas do Caribe cumpriu mandados em quatro municípios do Amapá

Da REDAÇÃO

Migrantes haitianos e cubanos que cruzavam a fronteira da Guiana Francesa com o Brasil estavam sendo extorquidos e ameaçados por criminosos que, nesta segunda-feira (29), foram alvo da Operação Piratas do Caribe, deflagrada pela Polícia Federal. Uma grande quantidade de dinheiro foi apreendida na casa de um dos investigados.

“As investigações tiveram início após denúncia recebida na Delegacia da Polícia Federal em Oiapoque, relatando a existência de um grupo criminoso voltado à extorsão de migrantes durante o deslocamento terrestre no trecho de Oiapoque a Macapá”, informou a Polícia Federal.

A PF afirma que os migrantes eram obrigados a pagar grandes quantias de dinheiro para serem transportados até Macapá.

Se não pagassem o que era exigido, passavam a ser ameaçados sobre a possibilidade de serem denunciados às autoridades de migração e expulsos do país.

Os policiais cumpriram 18 mandados de busca e apreensão nas cidades de Tartarugalzinho, Oiapoque, Santana e Macapá. Desse total, 17 passaram a usar tornozeleira eletrônica.