Ministro da Casa Civil vistoria obras e promete acionar hotéis por altas tarifas

Ministro Rui Costa vistoriou obras em Belém e anunciou que a AGU atuará contra empreendimentos que receberam incentivos públicos

Por PEDRO PESSOA, de Belém

A 46 dias da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, esteve em Belém, nesta quarta-feira (24), para vistoriar os principais espaços que vão sediar o evento e reforçou que o governo federal acionará judicialmente hotéis que estejam cobrando valores considerados abusivos durante o período da conferência.

De acordo com o ministro, não há falta de leitos na capital paraense, mas alguns empreendimentos estão praticando preços “fora de qualquer padrão de razoabilidade”, com diárias muito acima do previsto para grandes eventos internacionais. O governo articula com a Advocacia-Geral da União (AGU) para que sejam adotadas medidas jurídicas, especialmente contra hotéis que ocupam prédios públicos ou receberam financiamento subsidiado e, ainda assim, elevaram os preços de forma desproporcional.

Segundo Rui Costa, a média internacional de hospedagem em conferências climáticas varia entre US$ 200 e US$ 600 por diária, valor considerado adequado e compatível para Belém. Ele destacou que a plataforma oficial de hospedagem segue aberta e pediu que moradores e empresários cadastrem imóveis dentro desse padrão, garantindo a imagem positiva da cidade no cenário mundial.

Obras e visita técnica

Durante a visita, Rui Costa percorreu, junto à vice-governadora Hana Ghassan Tuma e ao prefeito Igor Normando, áreas estratégicas da COP30, como a Zona Azul, destinada às negociações oficiais entre chefes de Estado, e a Zona Verde, espaço aberto ao público no Parque da Cidade. A comitiva também esteve na Vila COP30, empreendimento que oferecerá 405 suítes para delegações e autoridades, e no Hotel Vila Galé, que passa por obras de adaptação.

De acordo com o governo do Pará, mais de 90% da infraestrutura da conferência já está concluída, com investimentos que ultrapassam R$ 1 bilhão em saneamento, mobilidade e espaços culturais. Obras como a Estação de Tratamento do Una, o Parque Linear da Doca e o Museu das Amazônias devem ser entregues ainda em outubro.

A COP30 já soma a confirmação de 180 delegações internacionais e mais de 49 mil pessoas credenciadas. Para ampliar a capacidade de acomodação, Belém contará também com dois navios de cruzeiro ancorados no Porto de Outeiro, que funcionarão como hotéis flutuantes.

Rui Costa ressaltou que a COP30 será “a oportunidade de mostrar o Pará e a Amazônia para o mundo”, destacando não apenas a importância das negociações climáticas, mas também o legado de infraestrutura e turismo para a região.