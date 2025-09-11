Mistério cerca edição dos Legendários no Amapá

Grupo de 150 homens embarca em retiro espiritual com aventura na natureza, sem saber destino e programação

Por SELES NAFES

Um grupo de 150 homens do Amapá, de várias denominações cristãs, decidiu encarar o desafio de três dias em contato com a natureza durante uma verdadeira experiência de imersão espiritual. A partir desta quinta-feira (11), o movimento Legendários tem sua 1ª edição sob o comando da Assembleia de Deus com a participação de outras igrejas evangélicas. Sob uma aura de mistério, os coordenadores não divulgam o local da saída, o trajeto e o destino, muito menos o que ocorre durante a programação. Essa estratégia aumenta a curiosidade sobre o evento que já ocorre em vários países e promete ser uma experiência transformadora para os pais de família. O Portal SN conversou com os organizadores dessa aventura com jeito de retiro espiritual.

Ficha técnica

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior