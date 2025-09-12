Motociclista é arremessado a mais de 10 metros em acidente com retroescavadeira

A colisão aconteceu na Rua Vereador Júlio Maria Pinto Pereira com a Travessa Raça Negra, no bairro Jardim Felicidade 1, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma retroescavadeira deixou um homem gravemente ferido na manhã desta sexta-feira (12), na zona norte de Macapá. A colisão aconteceu na Rua Vereador Júlio Maria Pinto Pereira com a Travessa Raça Negra, no bairro Jardim Felicidade 1.

Segundo informações da polícia, a moto de placa NES 3636 ficou presa sob a pá carregadeira da máquina. O condutor da motocicleta, foi arremessado a mais de 10 metros de distância com o impacto.

A vítima foi prontamente socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital de Emergência de Macapá, com ferimentos graves na face. Ele passou por exames e tomografia e permanece em atendimento médico.

O motorista da retroescavadeira, que não teve o nome divulgado, disse à polícia que trabalha para uma loja de materiais de construção. Ele relatou que estava dirigindo na via preferencial e, ao tentar fazer uma conversão à esquerda, foi atingido pelo motociclista, que tentava uma ultrapassagem.

O condutor da retroescavadeira fez o teste do etilômetro, que não detectou a presença de álcool. No entanto, ele não possui as categorias de habilitação C, D ou E, necessárias para operar veículos de grande porte. Por conta disso, ele foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e da Polícia Científica estiveram no local para realizar a perícia e apurar as causas do acidente.