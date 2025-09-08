Motorista tenta fugir após acidente, mas é alcançado por motociclistas

Vítima, que trabalhava como mototaxista por aplicativo, sofreu fratura exposta e foi levada ao Hospital de Emergência de Macapá

Por OLHO DE BOTO

O motorista de um Honda Civic foi perseguido por motociclistas depois de se envolver em uma colisão e tentar fugir sem prestar socorro à vítima que conduzia uma moto por aplicativo. O acidente entre o carro e a motocicleta ocorreu na madrugada de domingo (7) na orla do bairro Santa Inês, em Macapá.

O piloto da moto teve fratura exposta em uma das pernas e foi socorrido ao Hospital de Emergência de Macapá em uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Já o motorista do Civic deixou a vítima e o para-choque do carro para trás, fugindo em alta velocidade, mas foi alcançado ainda nas proximidades do acidente, na Rua Novo Horizonte.

Uma testemunha relatou que ele permaneceu detido em via pública por populares. No entanto, devido à demora da polícia no atendimento da ocorrência, foi liberado na presença de seu pai, que chegou ao local e prometeu prestar assistência à vítima.

Apesar disso, os procedimentos de perícia e do Batalhão de Trânsito (BPtran) foram realizados normalmente.