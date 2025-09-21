Mundial de Clubes de Vôlei 2025 chega ao Norte do país

Torneio será realizado entre os dias 15 e 21 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho.

Compartilhamentos

Por PEDRO PESSOA, de Belém

Belém vai sediar pela primeira vez o Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, principal competição da modalidade em nível de clubes. O torneio será realizado entre os dias 15 e 21 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, com organização da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e da HM7 Entretenimento, em parceria com o Governo do Pará.

O Brasil terá três representantes: o Vôlei Renata, de Campinas (SP); o Sada Cruzeiro (MG), atual campeão mundial e sul-americano de clubes; e o Praia Clube (MG), vice-campeão continental. Além dos brasileiros, equipes da Itália, Polônia, Catar, Japão e Líbia devem disputar o título, com confirmação oficial prevista para novembro.

Esta será a segunda vez que o Mundial acontece no Brasil. A primeira edição no país foi em 2024, em Uberlândia (MG). A escolha de Belém reforça o Mangueirinho como referência nacional em grandes eventos esportivos.

Em fevereiro deste ano, a arena recebeu o duelo entre Vôlei Renata e Sada Cruzeiro pela Superliga Masculina, quando bateu recorde de público com cerca de 9 mil torcedores. Nos últimos anos, a capital paraense também foi palco de jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol, do Pré-Olímpico de Basquete Feminino e da AmeriCup.

Ainda não estão definidos todos os participantes, nem a tabela oficial da competição ou os detalhes sobre a venda de ingressos, que serão anunciados pela FIVB nos próximos meses.