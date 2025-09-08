Muvi 10: novo aplicativo de transporte tem corridas baratas, carros elétricos e até caminhões

Empresa levou novidade para a Expofeira deste ano

Os usuários de transporte por aplicativo ganharam uma nova alternativa, a Muvi 10. O novo serviço, desenvolvido por uma empresa do Amapá, está inovando ao oferecer corridas mais baratas para os passageiros e mais rentáveis aos motoristas, que ficam com 80% do valor pago no percurso. Além disso, a Muvi 10 tem motoristas mulheres, motocicletas, carros elétricos e até caminhões para transporte de mudanças.Veja na reportagem

Ficha técnica

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior