“Não tinha água nem para tomar banho”, diz liderança em entrega de reservatório

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Dezenas de pessoas participaram, nesta segunda-feira (22), da entrega oficial do Centro de Reservação do bairro Paraíso, em Santana, município a 17 km de Macapá. A nova estrutura atende a um antigo anseio de moradores que há décadas sofriam com a falta de água. Para lideranças comunitárias, o reservatório representa a realização de um sonho coletivo.

“Não só eu, mas milhares de pessoas do bairro sofriam bastante. Houve períodos em que ficamos dias sem água. Todos sabemos que água é vida, e não tinha nem para tomar banho. Isso aqui é a realização de um sonho. Esperamos que supra a necessidade, pois foram décadas de sofrimento”, disse Pedro Soares, presidente da Associação de Moradores do Jardim Paraíso.

O reservatório tem capacidade para armazenar 2 milhões de litros de água e deve beneficiar diretamente cerca de 33 mil moradores dos bairros Paraíso, Fonte Nova e Parque das Laranjeiras. Inicialmente, o fornecimento será feito em regime de revezamento, mas a expectativa é garantir abastecimento 24 horas por dia.

A esperança é compartilhada pelos moradores. “Acredito que com água nas torneiras, já resolvemos grande parte dos nossos problemas. Não é de hoje que enfrentamos essa dificuldade. Agora vamos poder lavar a louça de casa sabendo que a água não vai acabar”, afirmou Júnior Monteiro, liderança do Parque das Laranjeiras.

Segundo Augusto Dantas, diretor-presidente da CSA Equatorial, o investimento foi de R$ 5 milhões. A água é bombeada do sistema central de Santana e distribuída aos bairros. Ele explicou que nas primeiras duas semanas o sistema estará em fase de testes, o que pode causar falhas pontuais.

“Nossas equipes estarão prontas para solucionar eventuais problemas em curto prazo”, garantiu.

O governador Clécio Luís participou da solenidade e destacou que a universalização do acesso à água potável é prioridade em todo o estado.

“Essa estação muda a vida das pessoas. Esses bairros recebiam água em regime de racionamento, de 12 em 12 horas, e agora passam a ter fornecimento contínuo. Isso reflete diretamente na saúde e na qualidade de vida”, disse.

O prefeito Bala Rocha reforçou que as reclamações eram frequentes e que a nova estrutura vai amenizar os transtornos enfrentados pela população.

“Esses bairros cresceram muito e a falta de água era uma queixa constante. Com a nova subestação no centro da cidade e agora com a do bairro Paraíso, os moradores terão mais tranquilidade nos afazeres domésticos”, concluiu.