NOA culpa terceirizada por atraso de voos que afetou centenas de passageiros em Macapá

Problema em rebocador paralisou decolagens no Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre; Azul e Latam tiveram voos impactados

Por SELES NAFES

A Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária do Aeroporto Internacional de Macapá Alberto Alcolumbre, atribuiu a uma empresa terceirizada o atraso de voos ocorrido na tarde de quarta-feira (24), que deixou centenas de passageiros da Azul e da Latam horas à espera. As decolagens só foram retomadas no início da noite, após a conclusão dos reparos no único rebocador de manobras disponível. O outro equipamento já estava em manutenção.

O contratempo gerou transtornos principalmente para os clientes da Azul que tinham Belém como escala para outros destinos. Passageiros chegaram a ser informados, já dentro da aeronave, de que precisariam pernoitar na capital paraense sem direito a hospedagem custeada pela companhia. A notícia provocou desistências: alguns passageiros preferiram desembarcar e não prosseguir viagem.

Em nota enviada ao Portal SN, a NOA afirmou que a falha técnica foi responsabilidade da empresa de Ground Handling contratada pelas companhias aéreas e, portanto, “totalmente alheia ao escopo de atuação” da concessionária.

A administradora do aeroporto também destacou que o sistema de climatização do terminal segue funcionando normalmente, após ajustes recentes que teriam proporcionado “mais estabilidade e conforto à operação”.