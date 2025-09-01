Novo acionista de mina de ouro dá detalhes do plano para retomar atividades no AP

Matheus Dias, da Tucano Gold, fala ao Portal SN na Expofeira: retomada inclui recuperação da planta industrial abandonada há 3 anos

Por SELES NAFES

O empresário Matheus Dias, um dos sócios do grupo que adquiriu o controle acionário da Mina Tucano, em Pedra Branca do Amapari, a 187 km de Macapá, anunciou que a extração de ouro deve ser retomada no primeiro trimestre de 2026. Os próximos meses serão dedicados à recuperação do complexo de lavra industrial que está paralisado há cerca de três anos, além da drenagem da água que inundou as minas após a saída da mineradora que antes explorava ouro na região, o que causou uma grave crise financeira e social em dois municípios. Matheus detalhou os planos da Tucano Gold durante uma conversa com o Portal SN, no estande da companhia montado na Expofeira.

