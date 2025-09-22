O estilo de vida

O lar é a primeira igreja da criança. A Palavra de Deus nos ensina que as primeiras aulas sobre a vida e a nossa fé ocorrem dentro de casa. Se quisermos que nossos filhos escolham o caminho apontado pelo nosso Criador, devemos caminhar junto com eles. Em Deuteronômio 6, Moisés sentia no coração o desejo de ensinar exatamente sobre isso ao povo, antes que entrassem na Terra Prometida. A ideia era fazer com que a fé fosse um estilo de vida. Tenha uma ótima segunda-feira (22) com nosso Senhor Jesus!
Seles Nafes