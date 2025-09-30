Obra mais antiga de Furlan, Lacen Macapá segue inacabado há 4,5 anos

Previsto para funcionar desde agosto de 2021, o prédio segue com a obra parada no bairro Laguinho, servindo de esconderijo e abrigo para desocupados e criminosos.

Por RODRIGO DIAS

Prometido como um marco para a saúde pública da capital amapaense, o Laboratório Central de Macapá (Lacen), orçado em mais de R$ 3,2 milhões, completa mais de quatro anos de abandono. A obra é uma das mais antigas sem conclusão da atual gestão municipal.

Previsto para funcionar desde agosto de 2021, o prédio segue inacabado na Praça Chico Noé, no bairro Laguinho, servindo de esconderijo e abrigo em vez de centro de análises clínicas.

O projeto é fruto de um convênio entre o Governo Federal e a Prefeitura de Macapá (PMM), com recursos de emenda do senador Davi Alcolumbre via Ministério da Saúde. A Ordem de Serviço foi assinada em 31 de dezembro de 2020, estabelecendo prazo de 180 dias para conclusão. A execução estava sob responsabilidade da empresa G F Construções Eireli.

Estrutura fantasma

Em 6 de fevereiro de 2021, o prefeito Dr. Furlan, ao lado da equipe de governo e do então secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Otávio Fonseca, visitou o canteiro e destacou a prioridade da obra.

“Esta é uma obra muito importante para a estrutura da saúde e para o município. […] Nosso papel como gestão é acompanhar o início e prestar contas à sociedade”, declarou o prefeito na ocasião.

O Lacen foi projetado para centralizar a demanda de análises clínicas das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com recepção, boxes de coleta e laboratórios de urinálise, microbiologia, parasitologia e hematologia.

Entretanto, o prazo se esgotou, a promessa não foi cumprida e, em setembro de 2025, o terreno está tomado por mato e lixo. Nenhum trabalhador atua no local há anos.

A paralisação transformou o futuro Lacen em problema de segurança pública. À noite, a escuridão e a estrutura inacabada se tornaram abrigo para usuários de drogas e esconderijo para pequenos furtos, aumentando a sensação de insegurança entre os moradores do Laguinho. Enquanto isso, a população segue privada de um serviço essencial para a saúde municipal.

Questionada sobre o abandono, a Prefeitura de Macapá afirma apenas que a empresa responsável deixou a obra. A gestão informa que o processo está em fase de reprogramação para uma nova licitação que permita a retomada da construção.

Até que a burocracia seja resolvida, o Laboratório Central de Macapá segue como símbolo de dinheiro público paralisado e de uma promessa de saúde não entregue.