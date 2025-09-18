FUTEBOL

Oiapoque vence Mazagão na abertura do Intermunicipal 2025

18, setembro, 2025
Fotos: Rosivaldo Nascimento/GirodoEsporte
Partida ocorreu nesta terça-feira (17), no CDFA; placar final foi 3 a 2 para a equipe do extremo norte do Amapá
Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA

Considerada a maior competição do futebol amador do interior do Amapá, o Campeonato Intermunicipal 2025 começou nesta terça-feira (17), no Centro de Desenvolvimento do Futebol (CDFA), localizado no bairro Marabaixo 3, zona oeste de Macapá. Na estreia, Oiapoque venceu Mazagão por 3 a 2 e conquistou os primeiros três pontos da disputa.

O primeiro tempo foi marcado pelo forte calor, que deixou o jogo truncado no meio de campo e exigiu tempo técnico para hidratação. O gol só saiu aos 38 minutos: após cruzamento da direita, Jimmy abriu o placar para Mazagão, que levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo.

O primeiro tempo foi marcado pelo forte calor, que deixou o jogo truncado

Na etapa final, o equilíbrio continuou. Aos 7 minutos, após cobrança de falta, Leandro aproveitou a sobra e empatou para Oiapoque. Seis minutos depois, em jogada rápida pela esquerda, Piti Love virou o jogo. Mazagão reagiu aos 18, quando Cabeçauro igualou novamente o marcador.

O lance decisivo veio aos 33 minutos: Leandro roubou a bola, invadiu a área e sofreu pênalti cometido por Diego Negão. Na cobrança, o próprio Leandro converteu, marcou o segundo dele na partida e decretou a vitória oiapoquense por 3 a 2.

“Foi um resultado muito bom, até pelas circunstâncias do jogo. Saímos atrás no placar, mas tivemos forças para virar. Isso é importante, pois já garantimos três pontos e agora vamos decidir em casa”, avaliou Leandro.

Para Alison, meio-campista de Mazagão, ainda há chance de reação.

Na estreia, Oiapoque venceu Mazagão por 3 a 2

“De modo geral, perdemos nos detalhes. Saímos na frente, mas tivemos dificuldades. Nada está decidido. Vamos para Oiapoque confiantes de que podemos reverter o resultado”, disse.

O Intermunicipal prossegue nesta quinta-feira (18), com Porto Grande enfrentando Tartarugalzinho. O jogo de volta entre Oiapoque e Mazagão está marcado para o dia 2 de outubro, no Estádio Natizão, em Oiapoque.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!