Oiapoque vence Mazagão na abertura do Intermunicipal 2025

Partida ocorreu nesta terça-feira (17), no CDFA; placar final foi 3 a 2 para a equipe do extremo norte do Amapá

Por JONHWENE SILVA

Considerada a maior competição do futebol amador do interior do Amapá, o Campeonato Intermunicipal 2025 começou nesta terça-feira (17), no Centro de Desenvolvimento do Futebol (CDFA), localizado no bairro Marabaixo 3, zona oeste de Macapá. Na estreia, Oiapoque venceu Mazagão por 3 a 2 e conquistou os primeiros três pontos da disputa.

O primeiro tempo foi marcado pelo forte calor, que deixou o jogo truncado no meio de campo e exigiu tempo técnico para hidratação. O gol só saiu aos 38 minutos: após cruzamento da direita, Jimmy abriu o placar para Mazagão, que levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo.

Na etapa final, o equilíbrio continuou. Aos 7 minutos, após cobrança de falta, Leandro aproveitou a sobra e empatou para Oiapoque. Seis minutos depois, em jogada rápida pela esquerda, Piti Love virou o jogo. Mazagão reagiu aos 18, quando Cabeçauro igualou novamente o marcador.

O lance decisivo veio aos 33 minutos: Leandro roubou a bola, invadiu a área e sofreu pênalti cometido por Diego Negão. Na cobrança, o próprio Leandro converteu, marcou o segundo dele na partida e decretou a vitória oiapoquense por 3 a 2.

“Foi um resultado muito bom, até pelas circunstâncias do jogo. Saímos atrás no placar, mas tivemos forças para virar. Isso é importante, pois já garantimos três pontos e agora vamos decidir em casa”, avaliou Leandro.

Para Alison, meio-campista de Mazagão, ainda há chance de reação.

“De modo geral, perdemos nos detalhes. Saímos na frente, mas tivemos dificuldades. Nada está decidido. Vamos para Oiapoque confiantes de que podemos reverter o resultado”, disse.

O Intermunicipal prossegue nesta quinta-feira (18), com Porto Grande enfrentando Tartarugalzinho. O jogo de volta entre Oiapoque e Mazagão está marcado para o dia 2 de outubro, no Estádio Natizão, em Oiapoque.