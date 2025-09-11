Pai que perdeu o filho leva ao maior evento de oncologia do Brasil a luta das crianças do Amapá

Agenilson Pereira ao lado de Elisa, de 9 anos, do Lago do Ajuruxi. Depois de participar do evento como expectador, ele acumulou experiência e conhecimento em 10 anos da ONG Carlos Daniel

Por SELES NAFES

Pela primeira vez, o representante de uma ONG do Amapá dedicada a ajudar pessoas com câncer estará como palestrante no Congresso Todos Juntos Contra o Câncer, um dos mais importantes eventos do segmento na América Latina. Agenilson Pereira, da ONG Carlos Daniel, estará num painel sobre pediatria, durante a 12ª edição do encontro, que acontece entre os dias 16 e 18 de setembro, em São Paulo.

“Não esqueço quando participei pela primeira vez em 2017. Fui para conhecer o evento e mais sobre oncologia. Acabei criando uma boa relação com várias instituições e profissionais. Agora estarei como palestrante em vez de estar assistindo”, comentou.

Agenilson vai palestrar sobre a dificuldade de crianças e adolescentes para chegar a um centro de tratamento especializado fora do Amapá, especialmente em casos de pacientes que moram no interior do estado, como é a situação de Elisa Barbosa, de 9 anos.

“Ela mora no Lago do Ajuruxi, em Mazagão. Vamos mostrar tudo o que ela enfrenta para chegar até São Paulo. Desde a jornada de barco, abrigo na Casa de Apoio Carlos Daniel, até conseguir as passagens e chegar a São Paulo”, adiantou.

A ONG Carlos Daniel nasceu após a luta de Agenilson para tentar salvar a vida do filho, que aos 7 anos perdeu a batalha contra a leucemia, no dia 21 de abril de 2015. São mais de 10 anos de atuação no auxílio social a crianças e adolescentes com os mais diversos tipos da doença.

Graças à boa relação com profissionais e hospitais de São Paulo, a ONG tem conseguido vagas para pacientes que precisam deixar o Amapá em busca de tratamento mais adequado.

“Conseguimos o apoio de vários profissionais, como o Dr Dráuzio Varella e personalidades como a Monja Cohen. Este é o maior evento de todos, porque envolve todos os profissionais, como médicos, enfermeiros e assistentes sociais. Estamos colhendo os frutos de tudo o que trabalhamos”, comemorou.

Agenilson vai palestrar no dia 17.