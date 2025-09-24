Pane em rebocador afeta decolagens em Macapá

Voos da Azul e da Latam tiveram atrasos de mais de duas horas

Por SELES NAFES

Uma pane no rebocador de manobras de aeronaves no pátio do Aeroporto Internacional de Macapá Alberto Alcolumbre impediu a decolagem de um Airbus da Azul Linhas Aéreas, na tarde desta quarta-feira (24). Às 17h, passageiros aguardavam uma definição sobre o problema havia 2 horas e 40 minutos.

O voo deveria ter partido às 14h40 com destino a Brasília, fazendo escala em Belém (PA).

“Convidaram todos os passageiros a desembarcar com as bagagens, o que é mais preocupante”, disse um cliente da Azul ao Portal SN.

O comandante do avião da Azul comunicou os passageiros que o aeroporto tem dois rebocadores de uma empresa terceirizada, e que um deles já estava fora de operação desde a semana passada. O reserva apresentou problemas mecânicos hoje.

Além da Azul, um voo da Latam que partiria às 15h30 também foi afetado.

A NOA, concessionária que administra o Aeroporto de Macapá, ainda não se posicionou sobre o problema. Passageiros foram informados de que técnicos da empresa tentam trocar uma peça para religar o rebocador.

Por enquanto, os dois voos permanecem mantidos para hoje.