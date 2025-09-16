Parceria amplia apoio a pessoas em situação de rua em Macapá com kits de higiene e cobertores

Durante a entrega realizada no Cejusc Norte, representantes das instituições parceiras reforçaram que a união de esforços é essencial para ampliar o alcance do programa.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma iniciativa voltada para reforçar a cidadania e amenizar a dura realidade de quem vive nas ruas de Macapá resultou na entrega de kits de higiene e cobertores. A ação integra o programa Pop Rua Jud, que ganhou o apoio do Grupo Equatorial em parceria com o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) e o Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate.

Semanalmente, cerca de 100 kits são distribuídos a homens e mulheres atendidos pelo projeto, que foi criado em cumprimento à Resolução nº 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Além dos itens básicos, a iniciativa também promove busca ativa, oferecendo roupas, sandálias, alimentos, remédios e apoio para o fortalecimento de vínculos familiares.

O Pop Rua Jud tem como foco garantir direitos e promover dignidade, oferecendo emissão de documentos, cadastramento em programas sociais, acesso a serviços de saúde, orientação jurídica e encaminhamento para oportunidades no mercado de trabalho.

Durante a entrega realizada no Cejusc Norte, representantes das instituições parceiras reforçaram que a união de esforços é essencial para ampliar o alcance do programa. Para Euzinete Bentes, supervisora do Pop Rua Jud no Amapá, a contribuição chega de forma prática e imediata:

“Todo esse material que recebemos através da doação foi escolhido pelas próprias pessoas em situação de rua, respeitando o que elas apontam como prioridade. Por isso, entendemos que essa ação tem um impacto muito significativo”, afirmou.

A assistente social Vilma Evangelista, do Centro Frei Daniel de Samarate, destacou que as doações representam um alívio em meio às dificuldades enfrentadas por quem não tem moradia. Já a executiva de comunicação do Grupo Equatorial, Marcelle Nunes, frisou que apoiar o projeto significa devolver dignidade e esperança a uma população em extrema vulnerabilidade.

O Grupo Equatorial adiantou que esta é apenas a primeira de outras ações conjuntas que devem ser realizadas em parceria com o TJAP, fortalecendo a rede de apoio a pessoas em situação de rua na capital amapaense.