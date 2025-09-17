Parlamento Amazônico: energia limpa e petróleo dominarão debates, diz Alinny Serrão

Alliny Serrão, presidente da Alap: evento reúne parlamentares de nove estados e debate COP30, bioeconomia e exploração de petróleo na foz do Amazonas

Da REDAÇÃO

A Assembleia Legislativa do Amapá recebe, nesta quinta-feira (18), a 3ª reunião do Parlamento Amazônico com a presença de cerca de 25 parlamentares de nove estados da Amazônia Legal. O encontro terá como destaque a participação do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que fará palestra sobre a COP30 e os debates envolvendo a exploração de petróleo na foz do Amazonas.

Entre os temas em pauta estão a integração da Amazônia Legal, regularização fundiária, proteção a comunidades tradicionais, infraestrutura, combate a ilícitos ambientais, além de propostas conjuntas para fortalecer a bioeconomia e dar visibilidade internacional a projetos sustentáveis.

A mesa diretora do Parlamento Amazônico tem dois representantes do Amapá: Jory Oeiras (vice-presidente) Edna Auzier (secretária-geral). A presidente da ALAP, Alliny Serrão (União Brasil), ressaltou que as legislações e projetos do estado, como o Código Ambiental, o ZEE e iniciativas de energia limpa, serão referências no debate.

O encontro deve consolidar propostas conjuntas para a COP30, fortalecer a voz dos estados amazônicos e reafirmar o Parlamento Amazônico como instância estratégica de defesa da região.