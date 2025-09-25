PDT pede eleições antecipadas e permanência de Pedro Dalua: ‘contra ameaças’

Líder Alessandro Monteiro defendeu continuidade da atual gestão e pediu que presidente reconsidere posição contrária à convocação

Por SELES NAFES

O PDT apresentou, nesta quinta-feira (25), uma proposta para antecipar a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Macapá, prevista originalmente para dezembro de 2026. A iniciativa foi formalizada pelo líder do partido, vereador Alessandro Monteiro, durante pronunciamento no plenário.

Monteiro destacou o trabalho desenvolvido pelo presidente Pedro Dalua (União) e defendeu que a condução da Casa tem sido marcada por “proatividade sem precedentes” e pela garantia do livre exercício dos mandatos, tanto da base quanto da oposição.

“Sei que Vossa Excelência já declarou não ter interesse em convocar a eleição antecipada da Mesa neste ano. No entanto, peço que reconsidere. Abra a eleição antecipada, coloque seu nome à disposição”, afirmou o vereador.

Continuidade e estabilidade

Segundo o parlamentar, a antecipação da eleição serviria para reforçar a unidade da Câmara e afastar pressões externas. Ele disse que a sociedade espera estabilidade política e que a manutenção da atual condução seria a melhor resposta a “chantagens, mentiras ou ameaças” contra o parlamento.

“O que está em jogo é o compromisso com Macapá. A continuidade dessa gestão é essencial para garantir estabilidade, unidade e foco naquilo que realmente importa: entregar resultados à população”, reforçou Monteiro, que na semana passada fez um relatório determinando o arquivamento da denúncia contra o prefeito Furlan por agressão a jornalistas.

O vereador também declarou apoio à reeleição do atual presidente da Casa e disse que irá dialogar com outros parlamentares para consolidar esse caminho.

Apesar da sugestão do PDT, o presidente da Câmara já havia sinalizado anteriormente que não pretende convocar a eleição neste ano. Dalua ainda não se pronunciou publicamente a respeito. Vereadores da bancada do prefeito, naturalmente, se pronunciaram pela renovação da mesa, como Alexandre Azevedo (REP) e Gian do NAE (PRD).

Caberá ao plenário decidir se a proposta do partido será colocada em pauta.