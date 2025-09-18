Peritos analisam carro de personal que estava com policial assaltante

Parente chora sobre caixão do personal Daniel César: perícia foi realizada no Ônix da vítima, que estava em poder do PM Gilvan Endryl durante o assalto

Por SELES NAFES

Peritos da Polícia Científica analisaram, na noite da última terça-feira (16), o Onix vermelho, placa SAL2A06, apreendido durante a prisão em flagrante do soldado Gilvan Endryl Seixas Barros, de 23 anos. O veículo pertencia ao personal trainer Daniel César Del Castillo, de 36 anos, encontrado morto um dia antes da prisão, em um matagal às margens da Rodovia AP-070.

De acordo com parentes, o personal deixou de dar notícias no dia 8, quando foi deixar um parente no Distrito do Carmo do Macacoari, em Itaubal, município cujo acesso é pela mesma rodovia.

No dia 11, o corpo foi encontrado às margens da AP-070. No dia 12, também na AP-070, o PM Gilvan Endryl (fardado e de folga), na companhia de um comparsa civil, assaltou um mercantil no Distrito do Abacate da Pedreira. Eles foram presos em flagrante na rodovia, a caminho de Macapá. No carro, a polícia encontrou uma pistola funcional e drogas. Na audiência de custódia, a Justiça decretou a prisão preventiva.

A perícia foi conduzida pelo perito criminal Jônatas Araújo, que coletou material biológico para verificar possível ligação do automóvel com a morte do personal, encontrado com um ferimento no crânio possivelmente produzido por disparo de arma de fogo.

O Onix praticamente liga o policial militar à morte de Daniel César. A Polícia Civil já sabe que os dois eram amigos e que o personal havia preparado Gilvan Endryl para os testes de aptidão física do concurso da PM. Além de personal, Daniel era psicólogo e descrito por amigos como um conselheiro e incentivador de hábitos saudáveis.

O delegado do caso, Wenderson Braga Silva, solicitou a perícia no carro, que está com avarias na parte traseira e continua à disposição da investigação na Corregedoria da PM. O laudo com o resultado da perícia ainda não ficou pronto.