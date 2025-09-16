Personal trainer assassinado é sepultado sob aplausos e clamor por justiça em Macapá

Familiares, amigos, alunos e admiradores prestaram homenagens em um cortejo marcado pela emoção e por fortes pedidos de justiça.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Com camisas estampando o rosto de um jovem sonhador e balões brancos nas mãos, dezenas de pessoas se reuniram nesta terça-feira (16) para o último adeus a Daniel César Del Castillo da Silva, personal trainer de 36 anos brutalmente assassinado. Familiares, amigos, alunos e admiradores prestaram homenagens em um cortejo marcado pela emoção e por fortes pedidos de justiça.

O corpo de Daniel, encontrado em avançado estado de decomposição, não pôde ser velado. O cortejo saiu diretamente da Polícia Científica, no bairro São Lázaro, e seguiu para o Cemitério São José, no bairro Santa Rita, na zona sul de Macapá.

Durante o sepultamento, ele foi lembrado pela generosidade e pela paixão em incentivar hábitos saudáveis.

“Ele não era só um personal, era psicólogo, confidente de todos os alunos, uma pessoa maravilhosa”, desabafou Raimunda Márcia da Silva Corrêa, tia de Daniel.

Com a voz embargada, ela fez um apelo emocionado:

“Estamos aqui enterrando meu sobrinho, que não teve direito a um velório digno. Queremos só clamar por justiça, que o governador, o secretário de Segurança Pública, o comandante da PM e os delegados nos ajudem, porque estamos clamando por justiça”.

A tia também revelou um detalhe que chocou os presentes: o principal suspeito do crime é um aluno de Daniel, soldado da Polícia Militar.

“Acho que armaram uma cilada. Ele foi brutalmente assassinado por alguém que treinou para entrar na polícia. Esse soldado se dizia amigo dele. Um aluno fazer isso? Nós clamamos por justiça”, declarou.

Soldado suspeito

As investigações apontam o soldado da PM Gilvan Endryl Seixas Barros, de 23 anos, como principal suspeito. Ele foi preso em flagrante na última sexta-feira (12), acusado de participar de um assalto a um mercantil no distrito de Abacate da Pedreira, zona rural de Macapá. No momento da prisão, estava com um comparsa no carro de Daniel.

O corpo do personal foi encontrado no dia 11, em uma área de mata às margens da Rodovia AP-70, com um ferimento no crânio possivelmente causado por disparo de arma de fogo.

A identificação oficial ocorreu no domingo (14), por exame de DNA. A Polícia Civil do Amapá segue investigando a relação do soldado da PM com a morte de Daniel, cuja ausência deixa familiares e amigos unidos na dor e na busca por justiça.