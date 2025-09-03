Pesca esportiva vira produto turístico no Amapá

Por SELES NAFES

Há nove anos, a empresa Reis do Rio vem tentando mostrar que a pesca esportiva pode ser um negócio capaz de impulsionar diversas atividades ligadas ao turismo, comércio e serviços. Contudo, somente nos últimos três anos, graças a estímulos do governo do Estado, esse esporte começou a se consolidar como um verdadeiro produto turístico. William Rocha, um dos sócios da empresa, revelou durante a Expofeira que o primeiro grande grupo de pescadores esportivos está vindo para o Amapá, marco importante para a expansão do setor no estado.

Ficha técnica

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Iago Fonseca

Edição: Antônio Batista Júnior