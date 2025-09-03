PF registrou motorista de Furlan recebendo sacola cheia de dinheiro

Por SELES NAFES

O motorista pessoal do prefeito de Macapá, Antônio Furlan (MDB), foi um dos alvos da Operação Paroxismo, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (3). O Portal SN apurou que ele foi flagrado pelo monitoramento da investigação logo após receber uma sacola de dinheiro de um homem que havia acabado de sacar o montante em uma agência bancária.

A operação foi autorizada pelo desembargador Leão Alves, do Tribunal Regional Federal 1ª Região (TRF1), a pedido da Polícia Federal e da Procuradoria Geral da República que apuram um esquema de fraude em licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro ligado às obras do Hospital Geral Municipal de Macapá.

O contrato investigado, firmado em maio de 2024 pela Secretaria Municipal de Saúde com a empresa Santa Rita Engenharia, tem valor de R$ 69,3 milhões. A empresa também foi alvo de mandados de busca.

Segundo a PF, o grupo envolvia agentes públicos e empresários que atuavam de forma estruturada para manipular a licitação, desviar recursos e pagar propinas. As investigações identificaram métodos como entregas físicas de numerário e movimentações bancárias simuladas para ocultar a origem ilícita dos valores.

No total, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Macapá (incluindo a casa do prefeito) e outros dois em Belém (PA). Em um dos episódios rastreados, um investigado teria sacado sozinho cerca de R$ 9 milhões em espécie, dinheiro que integraria a engrenagem de lavagem de capitais.