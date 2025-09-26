Pitbulls atacam cadela ‘adotada’ por moradores e deixam animal em estado grave

Polícia Civil investiga se cães foram soltos de propósito pelo tutor

Por SELES NAFES

Uma cadela ‘adotada’ por moradores de um bairro da zona norte de Macapá está em estado grave após ser atacada por dois pitbulls que, segundo testemunhas, teriam sido soltos de propósito pelo tutor. O caso será investigado pela Polícia Civil do Amapá.

O animal, de aproximadamente sete anos, era cuidado de forma comunitária: vizinhos se revezavam na doação de ração e água. O ataque ocorreu na tarde de ontem (25), no Loteamento São José.

“Ela teve múltiplas fraturas e corre sério risco de morte”, informou Victor Hugo, proprietário da clínica que acolheu e internou a cadela.

“Ela está recebendo cuidados intensivos na tentativa de estabilizar seu quadro”, acrescentou.

Moradores registraram boletim de ocorrência contra o tutor dos pitbulls na delegacia mais próxima.