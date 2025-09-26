NA ZONA NORTE

Pitbulls atacam cadela ‘adotada’ por moradores e deixam animal em estado grave

26, setembro, 2025
Polícia Civil investiga se cães foram soltos de propósito pelo tutor
Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Uma cadela ‘adotada’ por moradores de um bairro da zona norte de Macapá está em estado grave após ser atacada por dois pitbulls que, segundo testemunhas, teriam sido soltos de propósito pelo tutor. O caso será investigado pela Polícia Civil do Amapá.

O animal, de aproximadamente sete anos, era cuidado de forma comunitária: vizinhos se revezavam na doação de ração e água. O ataque ocorreu na tarde de ontem (25), no Loteamento São José.

“Ela teve múltiplas fraturas e corre sério risco de morte”, informou Victor Hugo, proprietário da clínica que acolheu e internou a cadela.

“Ela está recebendo cuidados intensivos na tentativa de estabilizar seu quadro”, acrescentou.

Victor Hugo recebeu a cadela…

…que está recebendo cuidados

Moradores registraram boletim de ocorrência contra o tutor dos pitbulls na delegacia mais próxima.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!