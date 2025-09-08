PM apreende carga de Cytotec em ferry boat; medicamento seria vendido clandestinamente

Ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (8), no porto do município de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Em uma fiscalização de rotina, policiais militares do Batalhão Ambiental (PM-AP) apreenderam 140 cápsulas do medicamento Cytotec, de comercialização proibida, no interior de uma embarcação no Porto de Santana, a 17 km de Macapá.

A ferry boat faz a rota entre Santana (AP) e Santarém (PA). Os comprimidos estavam escondidos em um dos camarotes e, caso chegassem ao mercado, poderiam render cerca de R$ 20 mil aos responsáveis, que não foram identificados. O Cytotec tem a venda proibida devido aos riscos que oferece à saúde.

“Nossa equipe estava em fiscalização de rotina, quando fizemos a abordagem da embarcação. Dentro de um dos camarotes foram encontrados os medicamentos, cuja venda é proibida e poderia ser realizada de forma clandestina. O dono da mercadoria não foi identificado”, informou a comandante do Batalhão Ambiental, Eliene Tork.

O material apreendido foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana.

Controle especial

O Cytotec está incluído na relação de medicamentos sob controle especial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que regula substâncias e fármacos como entorpecentes e psicotrópicos. Além disso, sua comercialização ilícita – geralmente para uso perigoso e clandestino com fins de interrupção gestacional – está prevista no artigo 273 do Código Penal Brasileiro, que tipifica crimes de falsificação e adulteração de produtos terapêuticos ou medicinais, incluindo a importação, venda e distribuição de produtos falsificados, corrompidos ou alterados.