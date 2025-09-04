PM fecha boca de fumo e prende suspeito com drogas em Macapá

Facção criminosa abastecia ponto de venda com maconha, crack e cocaína no Bairro Universidade

Por OLHO DE BOTO

Militares do 1º Batalhão desativaram uma boca de fumo no Bairro Universidade, zona sul de Macapá, e prenderam na noite desta quarta-feira (3) um suspeito em posse de mais de sessenta porções de drogas, entre crack, maconha e cocaína.

De acordo com a PM, os policiais patrulhavam a região quando foram abordados por um popular que denunciou a comercialização de entorpecentes em uma quitinete localizada na passarela José Caetano.

No local, o suspeito identificado como Romário de Oliveira Ladislau tentou fugir, mas acabou detido dentro do imóvel. Durante a revista, os militares encontraram 19 porções de cocaína em cima de uma mesa e, embaixo de um colchão, uma luva cirúrgica contendo 30 porções de maconha e outras 15 de crack.

Ao ser questionado, Romário confessou que comprava e revendia as drogas a mando de uma facção criminosa que domina o bairro. Ele recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi conduzido ao Ciosp do Pacoval.