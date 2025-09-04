Polícia Federal fiscaliza empresas de segurança na Expofeira

Das cinco empresas fiscalizadas, uma estava irregular

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Polícia Federal realizou uma operação de fiscalização, na noite desta quarta-feira (3), dentro da 54ª Expofeira de Macapá, voltada à checagem da regularidade de vigilantes e trabalhadores terceirizados responsáveis pela segurança do evento.

Munidos de equipamentos modernos para verificação instantânea de documentos, os agentes federais conferiram a habilitação, o credenciamento e a capacitação dos profissionais contratados, garantindo que as empresas atendessem às normas legais exigidas para o setor.

De acordo com a PF, o objetivo da ação é assegurar que os visitantes da maior feira agropecuária e de negócios do Amapá contem com um ambiente seguro e protegido, prevenindo riscos e fortalecendo a confiança no esquema de segurança montado para o evento.

Durante a fiscalização, aproximadamente 150 vigilantes foram checados, vinculados a quatro empresas devidamente regularizadas. Contudo, a quinta estava irregular, situação que levou à adoção de medidas administrativas e à retirada da empresa do evento.

A Polícia Federal informou que continuará acompanhando as atividades da Expofeira ao longo dos dias, realizando fiscalizações periódicas para garantir o cumprimento das normas e a proteção integral do público visitante.