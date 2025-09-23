Polícia procura acusado de matar colega durante bebedeira

Aleff Martins Valente, conhecido como “Half”, teve prisão preventiva decretada e é apontado como autor do crime que tirou a vida de Rafael Pereira Cordeiro, em 2023

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Polícia Civil do Amapá está à procura de Aleff Martins Valente, de 31 anos, conhecido como ‘Half’, acusado de assassinar o ajudante de pedreiro Rafael Pereira Cordeiro, em dezembro de 2023. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Macapá e tem validade até 2045.

Rafael, que completaria 33 anos nesta terça-feira (23), deixou esposa e um filho de sete anos. O crime ocorreu durante uma bebedeira entre amigos, em uma área de pontes no bairro Buritizal, zona sul da capital.

Na noite de 21 de dezembro de 2023, Rafael foi atacado com um facão e sofreu duas perfurações nas costas. Parentes ainda o levaram ao Hospital de Emergências de Macapá, onde médicos tentaram conter a hemorragia e drenar o sangue acumulado em um dos pulmões. Apesar dos esforços, ele não resistiu e morreu por volta das 22h.

Já o acusado fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar e, desde então, está foragido.

A Justiça entendeu que existem indícios suficientes que ligam Aleff ao homicídio e decretou sua prisão preventiva. Ele também foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado.

A Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) pede apoio da população para localizar o foragido. Informações podem ser repassadas pelo disque-denúncia (96) 99170-4302, com garantia de total sigilo.