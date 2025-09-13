Policial militar de 23 anos é preso por assalto

Soldado usava uniforme da corporação; com ele foram apreendidos drogas, dinheiro e armamento da PM apos roubo no Abacate da Pedreira

Por SELES NAFES

Um policial militar do Amapá foi preso acusado de assaltar um estabelecimento comercial, na noite desta sexta-feira (12), no Distrito de Abacate da Pedreira, zona rural de Macapá. O Portal SN apurou que, além do soldado Gilvam Endryl Seixas Barros, de 23 anos, outro homem também foi preso acusado de participar do crime.

A prisão foi feita por policiais da Patrulha Tática Móvel (Patamo) que patrulhavam a zona norte quando receberam a denúncia de assalto em um mercantil. Em motocicletas, os militares se deslocaram rapidamente pela região do Curiaú até a Pedreira e localizaram um carro com as características informadas por testemunhas, um Ônix vermelho, ainda na Rodovia AP-70. O veículo foi abordado sem resistência.

Testemunhas relataram que, durante o assalto, um dos ocupantes do carro desceu armado e realizou o roubo, e que dentro do veículo havia um homem usando farda que parecia da PM. Na abordagem da Patam, o soldado Endryl e Alan Alves Lobato, vestido com roupa militarizada, confessaram participação no crime e receberam voz de prisão.

O soldado foi levado à Corregedoria da PM e Alan ao Ciosp. Uma audiência de custódia marcada para este sábado (13) vai definir se responderão ao processo presos ou em liberdade.

Novato

Endryl é novato na corporação. Ele ingressou na PM em 2024, após passar pelo TAF e pelo curso de formação em 2023. Fontes da PM informaram que nada desabonador foi encontrado na investigação social de sua vida pregressa durante o processo do concurso público.

No entanto, já como soldado, ele levantou suspeitas e passou a ser monitorado pelo serviço de inteligência da PM por possível envolvimento com o tráfico de drogas. Atualmente, estava lotado no 12º Batalhão de Oiapoque, a 590 km de Macapá, e estava de folga no momento do assalto.

Com os acusados, a Patam apreendeu drogas, R$ 39 roubados do mercantil, uma pistola da PM, um fuzil airsoft e um colete balístico, além de biscoitos e uma caixa de chocolate também roubados.