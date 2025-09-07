PRF divulga levantamento preliminar e vítima fatal de colisão frontal é identificada

Caminhão foi parar no meio da vegetação às margens da BR-210, no KM-78, entre Macapá e Porto Grande.

Por RODRIGO DIAS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu o levantamento preliminar sobre o acidente ocorrido no km 78 da BR-210 – trecho entre Macapá e Porto Grande – e confirmou a identidade da vítima fatal: Max Abreu Lopes, de 55 anos, condutor da picape.

O veículo colidiu frontalmente com um caminhão-caçamba que trafegava no sentido Macapá/Porto Grande. O motorista do caminhão sofreu lesões e foi encaminhado ao Hospital de Emergência em Macapá, mas não corre risco de morte.

O acidente, registrado na manhã de sábado (6), deixou a rodovia parcialmente interditada até a remoção dos veículos e a conclusão dos procedimentos periciais.

Segundo os indícios técnicos levantados pela PRF no local, a colisão foi provocada após a picape, que trafegava em direção à capital amapaense invadir a pista contrária. A vítima morreu ainda no local do acidente, ficando presa às ferragens.