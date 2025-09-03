Projeto propõe criação de Fundo para administrar royalties do petróleo no Amapá

Projeto foi apresentado durante sessão da Assembleia Legislativa na 54ª Expofeira. Objetivo é reduzir dependência do petróleo e fortalecer cadeias produtivas.

Um projeto de lei propõe a criação do Fundo Soberano do Amapá (FSA), mecanismo voltado para administrar os futuros royalties do petróleo da costa amapaense. A proposta, apresentada durante a 54ª Expofeira, busca destinar parte desses recursos para poupança e investimentos estratégicos, garantindo planejamento de longo prazo e desenvolvimento sustentável.

De acordo com o deputado estadual Rodolfo Vale (PCdoB), autor da iniciativa, o objetivo é evitar que o Amapá repita erros cometidos em outros estados e países, que utilizaram todo o dinheiro do petróleo apenas em demandas imediatas, sem pensar no futuro. O parlamentar defende que, além de atender as necessidades presentes, é fundamental assegurar que as próximas gerações também sejam beneficiadas.

O rendimento do fundo deverá ser aplicado em áreas consideradas estratégicas para a economia do estado, como logística, bioeconomia, cadeia do açaí, pesca e outras riquezas naturais do Amapá. Para o deputado, a medida é essencial para que o estado não dependa exclusivamente do petróleo, mas diversifique sua matriz econômica e alcance um desenvolvimento pleno e duradouro.