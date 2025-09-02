Público surpreende na 4ª noite e lota arena para se emocionar com louvores

Mesmo com a forte chuva que caiu no início da noite, milhares de pessoas foram ao Parque de Exposições da Fazendinha para acompanhar os shows de Maria Marçal e Cassiane.

Por ELDER DE ABREU

A quarta noite da 54ª Expofeira do Amapá surpreendeu pela força do público evangélico, que lotou a arena principal nesta terça-feira (2) para um encontro marcado por fé, emoção e música.

Mesmo com a forte chuva que caiu no início da noite, milhares de pessoas foram ao Parque de Exposições da Fazendinha para acompanhar os shows de Maria Marçal e Cassiane, duas gerações da música gospel reunidas em um momento histórico para o segmento. Uma hora antes do primeiro show, o trânsito já se arrastava desde a rotatória do Garden.

Quando os portões se abriram para os louvores, o céu já estava limpo, como que preparando o ambiente para a celebração. O público estava vibrante, unido em louvor.

Para o coordenador de eventos do Governo do Amapá, Richard Madureira, a cena reflete mais que entretenimento e traduz o espírito de encontro que a Expofeira simboliza.

“É encontro de gerações, de toda a sociedade. Hoje choveu bastante, mas ninguém ficou em casa. A arena está lotada com artistas locais e duas atrações nacionais de peso: Maria Marçal, que representa a atualidade, e Cassiane, que remete à memória de quem cresceu nos anos 80 e 90. É uma noite de bênção para o Amapá, que também celebra conquistas como a marca de 100 mil empregos e sonha com um futuro de mais renda e desenvolvimento”, afirmou.

Entre os fiéis presentes estava Paulo Henrique Batista, da Igreja Ministério de Missões Fonte de Água Viva, de Santana, que levou a esposa e a filha recém-nascida para já viver a experiência e seguir desde cedo os passos religiosos dos pais. Emocionado, ele resumiu a sensação de ver suas referências do gospel pela primeira vez.

“A sensação é surreal. Escutar a palavra de Deus no meio dessa multidão é incrível. Ver todo mundo reunido para glorificar o Senhor mostra que o povo evangélico está crescendo, cada vez mais unido. É coisa de Deus o que está acontecendo aqui”, disse.