ARTE REDENTORA

Quadros e souvenirs produzidos por internos do Iapen fazem sucesso na Expofeira

7, setembro, 2025
As peças, feitas a partir de matéria-prima como madeira apreendida em operações policiais, rapidamente conquistaram o público, que em 2 dias comprou todo o estoque.
Por ELDER DE ABREU

Móveis de madeira e quadros pintados à mão, confeccionados por internos do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), chamaram a atenção dos visitantes da 54ª Expofeira do Amapá.

As peças, feitas a partir de matéria-prima como madeira apreendida em operações policiais, foram expostas no espaço da instituição e rapidamente conquistaram o público, que em dois dias esgotou todo o estoque colocado à venda. Agora, a equipe do Iapen que toma conta do estande está a receber encomendas de quem gostar do trabalho dos artesãos do cárcere.

Quadros também fizeram sucesso

Souvenirs em madeira foram vendidos rapidamente

Peças escupidas dentro do Iapen

Luíz Carlos, diretor do Iapen

A iniciativa integra o projeto de ressocialização do sistema prisional, que atualmente envolve cerca de 30% da população carcerária, segundo o diretor do presídio, Luíz Carlos. Os detentos participam de oficinas de marcenaria, artesanato e pintura, atividades que geram oportunidade de aprendizado, renda e, ao mesmo tempo, remissão de pena.

Além de movimentar a economia dentro e fora da muralha, o trabalho é um meio de valorização pessoal para os internos.

“O objetivo é dar a eles uma perspectiva de vida diferente, mostrando que podem transformar a realidade com disciplina e dedicação. O sucesso na Expofeira é a prova de que a sociedade reconhece esse esforço”, destacou o diretor.

Tabuleiros de jogos

Equipe do Iapen que toma conta do …

… estande está a receber encomendas de quem gostar do trabalho dos artesãos do cárcere

Os recursos arrecadados com a venda dos produtos retornam aos próprios projetos e ajudam a custear materiais para novas oficinas.

“Essa vitrine da Expofeira, por sua vez, reforça a importância de políticas que unem ressocialização, geração de renda e reinserção social”, ponderou Luíz Carlos.

Seles Nafes
