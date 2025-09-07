Quadros e souvenirs produzidos por internos do Iapen fazem sucesso na Expofeira

As peças, feitas a partir de matéria-prima como madeira apreendida em operações policiais, rapidamente conquistaram o público, que em 2 dias comprou todo o estoque.

Compartilhamentos

Por ELDER DE ABREU

Móveis de madeira e quadros pintados à mão, confeccionados por internos do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), chamaram a atenção dos visitantes da 54ª Expofeira do Amapá.

As peças, feitas a partir de matéria-prima como madeira apreendida em operações policiais, foram expostas no espaço da instituição e rapidamente conquistaram o público, que em dois dias esgotou todo o estoque colocado à venda. Agora, a equipe do Iapen que toma conta do estande está a receber encomendas de quem gostar do trabalho dos artesãos do cárcere.

A iniciativa integra o projeto de ressocialização do sistema prisional, que atualmente envolve cerca de 30% da população carcerária, segundo o diretor do presídio, Luíz Carlos. Os detentos participam de oficinas de marcenaria, artesanato e pintura, atividades que geram oportunidade de aprendizado, renda e, ao mesmo tempo, remissão de pena.

Além de movimentar a economia dentro e fora da muralha, o trabalho é um meio de valorização pessoal para os internos.

“O objetivo é dar a eles uma perspectiva de vida diferente, mostrando que podem transformar a realidade com disciplina e dedicação. O sucesso na Expofeira é a prova de que a sociedade reconhece esse esforço”, destacou o diretor.

Os recursos arrecadados com a venda dos produtos retornam aos próprios projetos e ajudam a custear materiais para novas oficinas.

“Essa vitrine da Expofeira, por sua vez, reforça a importância de políticas que unem ressocialização, geração de renda e reinserção social”, ponderou Luíz Carlos.