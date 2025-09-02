CONCURSO

Rainha da 54ª Expofeira do Amapá será coroada hoje; vencedora ganhará R$ 10 mil

2, setembro, 2025
Fotos: Ascom/GEA
Tradicional no calendário do evento, o concurso celebra a beleza e a cultura do povo amapaense.
Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Um dos momentos mais aguardados da 54ª Expofeira do Amapá acontece nesta terça-feira (2), em Macapá. Oito candidatas sobem ao palco do Parque de Exposições da Fazendinha para disputar o título de Rainha da Expofeira, a representante oficial da maior feira de negócios da Amazônia.

Tradicional no calendário do evento, o concurso celebra a beleza e a cultura do povo amapaense. É organizado pela Secretaria de Turismo (Setur), em parceria com o Instituto Amcap, sob produção de Renato Marques. A escolha leva em conta critérios como beleza, simpatia, desenvoltura, fantasia e aderência à temática da feira.

As candidatas, que já participaram de visitas e ensaios, vão desfilar em traje country estilizado e apresentarão coreografias de até cinco minutos.

A vencedora será premiada com R$ 10 mil. A 1ª e a 2ª princesas receberão R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente. Também haverá premiação para os bastidores: melhor estilista, coreógrafo e maquiador ganham R$ 1 mil cada. O evento está marcado para às 19h, na arena da Rainha.

Conheça as candidatas

Bruna Araújo (30 anos, 1,69 m), professora de dança e representante da Prefeitura de Mazagão

Francilene Patricia (32 anos, 1,65 m), consultora de vendas, representando a Cabana Encantaria de Boiadeiros

Khayla Gabriele (27 anos, 1,60 m), acadêmica de Enfermagem, com o apoio da Marajó Prev, J.Depil e Leal Bebidas

Iza Estrela (30 anos, 1,65 m), recepcionista, representará a Tratalyx, Limpex, Kimcall e Logam

Daniele Moraes (40 anos, 1,65 m), secretária executiva, será a quinta candidata a desfilar, representando a D’ Paris Store

Yasmin Brito Lopes (22 anos, 1,68 m), acadêmica de Educação Física, entra na passarela com o apoio do Sesc e Fecomércio

Eluane Nunes (20 anos, 1,57 m), acadêmica que representa o Empório das flores, Instituto Katamor e Vibra Macapá

Glenda Larissa (23 anos, 1,75 m), enfermeira e formanda em Gastronomia, representando a Mayson by Schutz Macapá

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!