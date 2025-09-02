Reunião com vice-presidente Alckmin define plano salvar exportações de açaí após tarifaço

Senador Randolfe lidera frente de trabalho para proteger exportações de açaí do Amapá.

Da REDAÇÃO

Exportadores de açaí do Amapá se reuniram nesta terça-feira (2) com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para discutir medidas emergenciais diante da taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O objetivo do encontro foi traçar soluções imediatas para evitar perdas bilionárias no setor, que movimenta anualmente cerca de US$ 20 milhões em exportações apenas no Amapá.

A reunião foi articulada pelo senador Randolfe Rodrigues (AP), que tem conduzido uma frente de trabalho com o governo estadual, a ApexBrasil e entidades ligadas ao setor. Ele ressaltou que o açaí foi incluído no Plano Brasil Soberano (MP 1.309/25) para receber tratamento diferenciado e compensar os prejuízos.

“Nosso objetivo é buscar crédito subsidiado, compras governamentais e novos mercados para proteger a cadeia produtiva. Não há produção mais sustentável hoje do que o açaí”, afirmou.

Durante a reunião, Alckmin elencou os mecanismos de apoio do Governo Federal. Entre as ações estão a concessão de empréstimos com juros reduzidos via BNDES, a compra governamental para a merenda escolar, a negociação para reduzir tarifas impostas pelos EUA e a abertura de novos mercados internacionais.

“Estamos trabalhando para reduzir os produtos atingidos pelo tarifaço, especialmente no setor de alimentos. Além disso, queremos dar liquidez imediata aos produtores e abrir novas frentes de exportação”, declarou o vice-presidente.

O encontro contou ainda com a presença do deputado federal Dorinaldo Malafaia, líder da Bancada do Amapá, e de representantes de cooperativas e empresas como Amazonbai, Bio+Açaí e Engenho Açaí, diretamente afetadas pelas medidas. A expectativa é que as ações acelerem o suporte financeiro e garantam a sustentabilidade econômica do açaí amapaense no mercado global.