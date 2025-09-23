Salários de até R$ 7,9 mil: MP lança concurso público para níveis médio e superior

Inscrições vão até 29 de outubro. As provas, que serão aplicadas pela Fundação Carlos Chagas, estão marcadas para o dia 18 de janeiro de 2026.

Por RODRIGO DIAS

O Ministério Público do Amapá (MP-AP) abriu as portas para novos servidores com a publicação do edital de seu mais recente concurso público. O certame, divulgado em uma transmissão ao vivo no YouTube, oferece 15 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, com salários iniciais atrativos que podem chegar a R$ 7.978,05.

As oportunidades são destinadas a candidatos com níveis de escolaridade médio e superior. Para quem possui ensino médio completo, o cargo de Técnico Ministerial oferece remuneração inicial de R$ 5.861,00. Já para quem tem diploma de ensino superior, a vaga de Analista Ministerial – com opções em diversas áreas como administração e TI – garante o salário de R$ 7.978,05. Os aprovados terão jornada de 40 horas semanais.

Inscrições e provas

As inscrições, conduzidas pela Fundação Carlos Chagas (FCC), começam no dia 29 de setembro e seguem até 29 de outubro, exclusivamente pela internet. As taxas de inscrição são de R$ 100,00 para nível médio e R$ 120,00 para nível superior.

As provas estão marcadas para o dia 18 de janeiro de 2026. O edital assegura reserva de vagas para pessoas com deficiência e candidatos negros, em respeito à legislação vigente. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

ACESSE O EDITAL AQUI