Santana pode ser polo estratégico do petróleo, mas precisa qualificar mão de obra, dizem vereadores

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A estrutura portuária de Santana, que já movimenta diariamente cargas de alto valor no mercado internacional, coloca o município em posição privilegiada para se tornar polo estratégico da atividade petrolífera no Amapá. No entanto, especialistas alertam que será necessário investir em qualificação profissional para que a população local esteja preparada para os empregos que podem surgir com a chegada desse setor.

O tema foi discutido em sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Santana, que reuniu autoridades, representantes da sociedade civil e membros do Instituto Amazônico de Petróleo e Energias Renováveis (Iamper). A entidade destacou que a exploração de petróleo deve ser encarada como oportunidade, mas exige preparação da mão de obra para ocupar postos técnicos e operacionais.

“Nossa intenção é esclarecer para a população de Santana todos os benefícios que o município terá. Além disso, o Iamper tem como missão promover a qualificação e capacitação profissional, gerando trabalhadores aptos para atuar em diversas funções da atividade de petróleo”, afirmou Roseli Martins, vice-presidente do instituto.

A vocação portuária foi lembrada pelo secretário municipal de Planejamento, Marlus Carvalho, que apontou a Companhia Docas de Santana como trunfo para o futuro da exploração. “Toda atividade em alto mar exige a eficiência de um porto com infraestrutura, e Santana já tem essa condição. É autoridade portuária, possui bases legais de desenvolvimento sustentável e está pronta para receber a iniciativa privada e as atividades petrolíferas”, ressaltou.

A sessão foi proposta pelo vereador Adelson “De Rocha” (PP), que defendeu o debate como forma de esclarecer dúvidas da população e preparar o município para o novo ciclo econômico. “Esse é um primeiro momento. É preciso que a população esteja preparada, principalmente pelos empregos que serão gerados e por este novo momento do petróleo no Amapá”, disse.

Como próximo passo, está previsto para o dia 26 um seminário com a mesma temática, a ser realizado em Santana, em local ainda a ser definido.