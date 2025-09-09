Secretário municipal é convocado para explicar divulgação de notícias falsas

Em dezembro de 2024, Diego Santos (azul) compartilhou de cards com informações falsas sobre o réveillon do Estado

Por SELES NAFES

O secretário de Articulação Institucional da prefeitura de Macapá, o publicitário Diego Santos, foi convocado para prestar esclarecimentos sobre o suposto esforço da gestão em divulgar informações falsas nas redes sociais. O requerimento, aprovado por 10 votos a 8 nesta terça-feira (9), foi apresentado pelo presidente da Câmara, Pedro DaLua (União).

No documento, o parlamentar destaca a necessidade de esclarecer “as possíveis inserções de fake news em redes sociais, referentes a autoridades públicas do município de Macapá, quando o mesmo ocupava o cargo de secretário municipal de Comunicação”.

Em dezembro do ano passado, quando ainda era secretário de Comunicação, Diego Santos publicou dezenas vários cards em um grupo de comunicadores da área política e apagou tudo minutos depois, quando alguns integrantes do grupo fizeram advertências sobre a conduta.

O material continha informações falsas sobre o cancelamento de shows no réveillon organizado pelo governo do Estado e afirmava que a festa estava sendo investigada pelo Ministério Público.

A repercussão negativa da conduta levou o secretário a divulgar uma nota oficial para tentar justificar o ocorrido.

“Ao abrir meu WhatsApp, fui surpreendido com diversos materiais — cards, vídeos — em diversos meios de comunicação… Acabei mandando a um grupo aleatório de política, quando na verdade queria mandar em privado a um amigo, para questionar sobre a veracidade daquelas informações”, disse.

A data do depoimento ainda será definida pelo autor do requerimento aprovado hoje.