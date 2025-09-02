“Sem nº 1 e 2 no chão”: Expofeira oferece banheiros limpos, climatizados e gratuitos

São dez estruturas permanentes distribuídas pelo Parque de Exposições, com sanitários masculinos, femininos e adaptados para Pessoas com Deficiência.

Por RODRIGO DIAS

A 54ª Expofeira do Amapá trouxe muitas novidades em 2025, mas um detalhe em especial tem surpreendido o público e elevado o padrão do evento: a qualidade dos banheiros. Pela primeira vez, a feira oferece módulos fixos, climatizados, higienizados e totalmente gratuitos.

São dez estruturas permanentes distribuídas pelo Parque de Exposições, com sanitários masculinos, femininos e adaptados para Pessoas com Deficiência (PCD). O espaço conta com vasos sanitários de primeira linha, pias adequadas e equipes de limpeza em tempo integral, garantindo ambientes sempre organizados e livres de odores.

Segundo Richard Madureira, coordenador-geral da Expofeira, a mudança é parte de uma evolução necessária.

“A ideia é sempre melhorar os serviços, tornando-os mais humanizados. É um espaço de grande fluxo, então climatizamos os banheiros. Foi um avanço em relação aos químicos, que antes eram nossa única opção. Agora, temos módulos fixos e os químicos apenas como complemento”, explicou.

Além dos banheiros, a organização instalou seis pontos de hidratação em áreas de grande circulação, onde o público pode encher garrafas com água filtrada, de forma gratuita.

A iniciativa promove sustentabilidade, cuida do bem-estar dos visitantes e reforça a preocupação da feira com as necessidades básicas do público, mostrando que pequenos detalhes também fazem grande diferença.