Senador entrega Unidade Odontológica Móvel em Laranjal do Jari

Equipamento faz parte do Novo PAC Saúde e garante atendimento em áreas remotas do extremo sul do Amapá

Por SELES NAFES

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) esteve nesta sexta-feira (12) em Laranjal do Jari, a 289 km de Macapá, para entregar uma das cinco Unidades Odontológicas Móveis enviadas pelo Governo Federal ao Amapá. O prefeito Teddy Martel (União) recebeu o equipamento.

“A unidade é linda, totalmente equipada e veio para garantir atendimento de qualidade ao nosso povo em todos os cantos do extremo sul do estado”, destacou o senador, lembrando que a iniciativa foi anunciada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, dentro do Novo PAC Saúde.

O investimento federal destinado ao Amapá é de R$ 1,9 milhão e tem como objetivo ampliar o acesso da população de áreas remotas e de difícil deslocamento a serviços odontológicos básicos e especializados.

Cada veículo é estruturado com cadeira odontológica completa, aparelho de raio-x, ar-condicionado, frigobar, exaustor, gerador de energia, canetas de alta e baixa rotação, fotopolimerizador, entre outros equipamentos necessários para garantir um atendimento de qualidade.