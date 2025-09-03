Sessão itinerante da Assembleia na Expofeira aprova diretrizes da agricultura familiar

A sessão inédita ocorreu no Parque de Exposições da Fazendinha e marcou a primeira vez que o parlamento estadual levou seus trabalhos para dentro da programação da feira.

A Assembleia Legislativa do Amapá aprovou, durante sessão ordinária especial realizada na 54ª Expofeira, diretrizes para o fortalecimento do cooperativismo da agricultura familiar no estado. A proposta é de autoria do deputado Pastor Oliveira (Republicanos) e faz parte de um conjunto de 13 projetos de lei votados no encontro.

A sessão inédita ocorreu no Parque de Exposições da Fazendinha e marcou a primeira vez que o parlamento estadual levou seus trabalhos para dentro da programação da feira, que tem como foco impulsionar a economia regional e fortalecer o agronegócio.

A presidente da Alap, deputada Alliny Serrão (União Brasil), destacou que a iniciativa reforça a aproximação do parlamento com a população. Ela lembrou que, no primeiro ano de gestão, foram realizadas sessões itinerantes, no segundo a Caravana da Primeira Infância percorreu os 16 municípios, e agora a Assembleia promove uma sessão ordinária especial durante a Expofeira, com matérias voltadas ao desenvolvimento do Amapá.

A relevância do ato foi reconhecida por diversas autoridades presentes, entre elas o presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador Jayme Ferreira, o defensor-geral José Rodrigues, o vice-governador Teles Júnior e o governador Clécio Luís. Ferreira ressaltou que a iniciativa simboliza democracia e diálogo direto com a sociedade, além de fortalecer a confiança necessária para atrair investimentos ao estado.

Além das leis aprovadas, a sessão também foi marcada pela assinatura do convênio do programa Amapá Solar Servidor, firmado pela deputada Alliny Serrão e pelo presidente da Agência de Fomento do Amapá, Eduardo Braz. O acordo prevê ampliar o acesso de servidores estaduais à energia solar residencial, contribuindo para economia familiar e sustentabilidade.