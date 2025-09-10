Simulado da rede estadual premiará primeiros colocados com tablets

Avaliações iniciaram nesta quarta-feira (10) e vão até o dia 18, com alunos dos ensinos fundamental e médio.

Da REDAÇÃO

Os quatro estudantes que alcançarem os melhores resultados no Simuladão da rede estadual receberão tablets como forma de incentivo ao desempenho escolar. A iniciativa também contempla quatro professores e dois coordenadores pedagógicos de escolas que apresentarem maior engajamento, em parceria com o Proesc e a Inteceleri.

A avaliação envolve 24.538 alunos de 233 escolas públicas e busca preparar a rede para a Avaliação da Educação Básica (Saeb), prevista para outubro. A primeira etapa começou nesta quarta-feira (10), com a participação de 16.907 estudantes do 5º e 9º ano do ensino fundamental, que responderão a 44 questões de Língua Portuguesa e Matemática. No dia 18 será a vez de 7.632 alunos do ensino médio realizarem o exame.

O tempo de prova é de duas horas, com acréscimo de 40 minutos para estudantes da Educação Especial. No total, 959 professores participam pela primeira vez desse tipo de simulado, que está sendo aplicado em 16 municípios do Amapá.

Segundo o coordenador de educação básica e profissional da Secretaria de Estado da Educação (Seed), Cleiberton Souza, a premiação funciona como estímulo ao comprometimento de alunos e educadores.

“A somatória de frequência e aprendizagem são os critérios para participar do sorteio. As escolas que estão engajadas, com maior presença e bons resultados, têm mais chances de serem contempladas”, explicou.

O modelo da prova segue os mesmos parâmetros do Saeb, avaliação nacional aplicada a cada dois anos e utilizada como referência para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A partir dos dados obtidos no simulado, a Seed pretende identificar pontos que precisam de reforço e desenvolver estratégias pedagógicas antes da aplicação oficial do exame.