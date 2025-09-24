Sindicato dos Bancários afirma que gerente investigado era de Macapá

Samuel Bastos afirmou que Rodrigo Pinheiro, que atuava na agência

Por SELES NAFES

O Sindicato dos Bancários do Amapá negou que algum gerente do Banco do Brasil de Santana, município localizado a 17 km de Macapá, tenha sido alvo da Operação Caronte, da Polícia Federal, deflagrada nesta quarta-feira (24). De acordo com o presidente do sindicato, Samuel Bastos, o alvo foi Rodrigo Pinheiro, ex-gerente da Agência Estilo (BB), de Macapá.

Em novembro do ano passado, o Portal SN revelou com exclusividade que Rodrigo estava sendo investigado por desviar dinheiro de contas de clientes e que estaria foragido.

Nesta quarta-feira, dois mandados de busca foram cumpridos em Santana, e o sindicato afirma que um dos alvos foi a residência de um parente dele.

“Não houve qualquer ação (da PF) na agência do Banco do Brasil de Santana, e não existe nenhum procedimento lá”, afirmou Samuel Bastos, acrescentando que Rodrigo já teria sido demitido da instituição.

A Operação Caronte investiga empréstimos fraudulentos que somam aproximadamente R$ 3 milhões, realizados a partir da criação de contas falsas.